شكرا لقرائتكم خبر عن عملية التصويت على السياسة النقدية البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر البنك المركزي البريطاني اليوم الساعة 11:00 جرينتش تفاصيل عملية التصويت على السياسات النقدية فى ختام اجتماع 19 أيلول/سبتمبر ،والتي أظهرت تصويت جميع الأعضاء طبقا للتوقعات لصالح بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 0.75% ،وبالنسبة لعملية التصويت على برنامج شراء الأصول صوت الأعضاء التسع أيضا على بقاء قيمة البرنامج عند 435 مليار جنيه إسترليني شهريا طبقا للتوقعات.

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