شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 5 أسابيع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، تأتي تلك المحاولات بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,499.00$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,493.56$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,488.94$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ،فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,483.04$ للأونصة ،عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.25% ، مبددا معظم مكاسبه التي حققها بالأمس ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يوفر دعم لأسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار ، فى ظل حالة عدم اليقين تجاه مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد إشارات متباينة تجاه الخطوة القادمة للمركزي الأمريكي ، مع استمرار ضغط الرئيس "دونالد ترامب" فى اتجاه إجراء المزيد من التخفيضات العميقة فى معدلات الفائدة.

خفض الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية هذا العام ، فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق العالمية ، بهدف دعم مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

الخفض جاء بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية، ليصبح النطاق الجديد لسعر الإقراض القياسي بين 1.75% إلى 2.00% ،وقال المركزي الأمريكي أن هذا الخفض يأتي فى ظل آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى ضعف التضخم.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال جيدا وسوق العمل قويا ، وأن خفض الفائدة إجراء وقائي لحماية الاقتصاد ،وأشار إلى أن أي قرارات تخص الفائدة سوف تتخذ بناء على البيانات الاقتصادية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 3.23 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي ليرتفع الإجمالي إلى 883.6 طن متري.