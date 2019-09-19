شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى خلال 3 أيام بفعل مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، بما قد يعطل إمدادات أكبر منطقة منتجة للنفط فى العالم ، خاصة بعد تقديم السعودية أدلة تثبت تورط إيران فى الهجمات التخريبية على منشآت النفط فى بقيق ،الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات المفروضة على طهران.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.77$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 58.17$، وسجل أدنى مستوي عند 58.10$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 64.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.50$ ، وسجل أدنى مستوي عند 63.50$.

انخفض الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس بنسبة 1.0% ،وفقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تأكيد السعودية على الوفاء بالتزاماتها كاملة تجاه الإمدادات المطلوبة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية "أمين ناصر" إن منشاة نفط بقيق المتضررة تعمل الآن بحوالي 40% من طاقتها الإنتاجية قبل الهجوم ،وأكد على استعادة الإنتاج بالكامل بحلول نهاية الشهر الجاري.

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قدمت المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" أدلة تثبت تورط منافستها الإقليمية اللدود إيران فى الهجمات التخريبية على بقيق وخريص ،وقالت الرياض إن الهجوم على منشآتها النفطية كان مدعوما دون أدني شك من جانب طهران.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن هناك العديد من الخيارات أقلها الحرب مع إيران ، وأضاف أنه أمر وزارة الخزانة الأمريكية بزيادة العقوبات على طهران بشكل كبير.

زادت تلك التطورات من مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، واحتمالات اندلاع مواجهات عسكرية ،تؤدي إلى تعطل الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط فى العالم.

من ناحية أخرى ، أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 13 أيلول/سبتمبر، فى أول زيادة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.1 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير يذكر ،وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 12.4 مليون برميل يوميا ، بالقرب من مستواه القياسي عند 12.5 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.