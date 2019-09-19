شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 5% متخليا عن حاجز 10,000$ مسجلا أدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 5% بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم السابع على التوالي ، متخلية عن الحاجز النفسي عند 10,000$ ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة بالسوق ، والتي تأتي فى ظل تزايد حالة عدم اليقين تجاه مستقبل صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم".

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 561$ بما يعادل نسبة 5.5% إلى 9,600$ الأدنى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الجاري ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,161$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,186$.

على صعيد تعاملات الأمس ،انخفضت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" بنسبة 0.5 % ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأكثر من 10 مليار$ إلى إجمالي 262 مليار$ ،مع الهبوط الحاد حاليا فى أسعار البتكوين.

انخفضت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير إلى حدود 67% ،والذي يعد أدنى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ، مع تباطؤ مستويات طلب العملة الرائدة فى السوق ، لصالح عملات رئيسية أخرى خاصة الايثريوم والربيل.

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فى الولايات المتحدة ،سحبت بورصة شيكاغو CBOE طلبها المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC ،الخاص بالموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من فان إيك و سوليد إكس.

الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة "أكبر سوق تشفير فى العالم" ، خاصة بعد قيام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال هذا العام ،بتأجيل قرارها أكثر من مرة حول الموافقة أو رفض تلك الصناديق.

وقالت اللجنة التنظيمية الأمريكية أنه من المناسب استخدام فترة أطول لإصدار أمر بالموافقة أو رفض الصناديق المقترحة ، بحيث تملك الوقت الكافي للنظر فى تغيير القواعد المقترحة من تلك الصناديق.

قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جاي كلايتون" مؤخرا إنه على الرغم من الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لمعالجة المخاوف التنظيمية إزاء صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ،غير إنه لا يزال هناك عمل يجب القيام بيه.

الجدير بالذكر، إنه من المقرر أن يشهد شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل ، القرار النهائي من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF المقدمة من بعض الشركات.