شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني قبيل بيانات مبيعات التجزئة وقرارات المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة من المملكة المتحدة عن مبيعات التجزئة الشهرية ، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي البريطاني فى ختام اجتماع السياسة النقدية.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2470$ من سعر الافتتاح 1.2469$ ،وسجل أعلى سعر 1.2479$ وأدنى سعر 1.2459$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 1.2527$.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،أظهرت بيانات تباطؤ فاق التوقعات فى مستويات التضخم الرئيسية فى بريطانيا خلال آب/أغسطس ،لتزايد الضغوط السلبية على صانعي السياسة النقدية البريطانية قبل اجتماع هذا الأسبوع.

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يترقب المستثمرين بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش صدور مبيعات التجزئة البريطانية خلال آب/أغسطس ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث بعد ركوده خلال الربع الثاني ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تشير توقعات مبيعات التجزئة إلى انخفاض بنسبة 0.2% شهريا خلال آب/أغسطس بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.2% فى تموز/يوليو ،ومع استبعاد مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% من ارتفاع بنسبة 0.2%.

يختتم فى وقت لاحق اليوم البنك المركزي البريطاني اجتماعه الدوري عن السياسة النقدية ، وتشير معظم التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة البريطانية عند نطاق 0.75% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

قرارات البنك تصدر بحلول الساعة 11:00بتوقيت جرينتش ،ويبحث المستثمرين من خلال بيان سياسة النقدية عن أدلة جديدة تخص مستقبل أسعار الفائدة البريطانية خلال هذا العام ، فى ضوء التطورات الأخيرة للاقتصاد الملكي ،وتزايد مؤشرات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" مع وجود اتفاق.