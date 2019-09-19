شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر من 5% لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بما يفوق الخمسة بالمائة أو بأكثر من 4$ اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس ولتمحي نحو نصف مكاسب مطلع الأسبوع التي حققتها ضمن عمليات تصحيحية للخسائر التي تكبدتها مؤخراً في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من الشهر الماضي بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:44 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 5.17% إلى مستويات 73.59$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 77.62$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 72.63$، بينما حققت الأعلى لها عند 77.65$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.68$ مليار.

هذا ولا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 5%، كما تحقق مكاسب شهرية بما يفوق 14% ضمن عمليات تصحيحية بعد أن تكبدت في آب/أغسطس خسائر بقرابة 35% موضحة أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وثاني خسائر شهرية لها على التوالي مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$.

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ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان وزارة المالية الفرنسية في بيان لها عن اتفاق كل من باريس وبرلين على حظر العملة الرقمية المشفرة الليبرا عند إصدارها والتي تنوي شركة فيسبوك الأمريكية طرحها العام المقبل، مع الإفادة بأن قرار أكبر اقتصاديات منطقة اليورو بحظر الليبيرا ضمن مخاوف كل من فرنسا وألمانيا على المؤسسات المالية والنقدية في أكبر اقتصاديان في أوروبا.

ويذكر أن وزير المالية الفرنسي برونو لومير نوه الخميس الماضي لكون الليبرا لا يمكنها العمل في أوروبا مع الظروف الحالية والتي تتمثل في المخاطر المالية التنظيمية ومخاطر السيادة بالإضافة لاحتمالية إساءة استخدام هيمنة السوق، موضحاً أن تلك العملة الرقمية المشفرة تعرض سيادة الحكومات للخطر، وبالتالي لا يمكن منح تصريح بتطويرها على الأراضي الأوروبية.