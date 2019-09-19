الأولوية للمهندسين العاطلين باعتمادهم فاحصين في برنامج البناء المستدام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، والمشرف العام على التنظيم العقاري والإسكان التنموي في وزارة الإسكان، المهندس مازن الداوود، مذكرة تفاهم بمقر الوزارة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حسين الشمري، ومن أبرز بنود المذكرة منح العاطلين من ذوي الخبرة الأولوية في العمل، واعتمادهم كفاحصين في برنامج البناء المستدام التابع للوزارة.

ووفق بيان للهيئة أمس، تهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجانبين في برنامج «استدامة»، وتنفيذ برامج ودورات تدريبية، لتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الابتكار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان، للحصول على المنتج السكني بالوقت المناسب والجودة العالية.

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وأوضح المهندس حسين الشمري أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى إعداد مناهج وبرامج تدريبية وتأهيلية للمهندسين، تتوافق مع كود البناء السعودي، ومنح العاطلين من ذوي الخبرة الأولوية في العمل، باعتمادهم كفاحصين في برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان بجميع خدماته المعتمدة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة إنشاء شعبة باسم «البناء المستدام»، وتنظيم لائحة تنفيذية تتوافق مع نظام المهن الهندسية.

يذكر أن هيئة المهندسين، تقدم العديد من اللقاءات والدورات للتعريف بكود البناء السعودي ولائحته المعتمدة، والمتطلبات والاشتراطات للحد الأدنى في تحقيق السلامة، والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية، والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

أبرز ما تضمنته الاتفاقية: