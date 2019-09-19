وفد روسي يناقش الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش وفد روسي خلال زيارته وزارة الإسكان التعاون بين البلدين في مجال الإسكان والفرص الاستثمارية في القطاع.

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وأطلع مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال، وكيل وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسي نيكيتا ستاسيشين والوفد المرافق له على مشاريع وزارة الإسكان.

وناقش الجانبان دراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي سبق التوقيع عليها في مدينة (سانت بطرسبورج) بين المملكة وروسيا.

وبحث الجانب الروسي الفرص الاستثمارية لدى المملكة وسبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.