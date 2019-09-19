شكرا لقرائتكم خبر عن موديز: عودة إنتاج النفط السعودى سريعا تظهر درجة عالية من الصمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى اليوم الخميس إن قدرة السعودية على استعادة إنتاج النفط سريعا، بعد الهجوم على منشآت نفطية لها فى مطلع الأسبوع، ستُظهر درجة عالية من الصمود فى مواجهة صدمات ضارة جدا محتملة.

وقال أليكس بيرجيسى نائب رئيس موديز "يبرز الهجوم انكشاف السعودية على مخاطر جيوسياسية... وبالرغم من ذلك، فإن القدرة على استعادة الإنتاج سريعا إلى مستوياته المعتادة، إذا تأكدت فى وقت لاحق هذا الشهر، ستُظهر درجة عالية من الصمود فى مواجهة صدمات ضارة جدا محتملة".