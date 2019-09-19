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وزير الطاقة الروسي يقول إنه تحدث إلى نظيره السعودي ولا تغيير على اتفاق النفط

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إنه تحدث إلى نظيره السعودي يوم الأربعاء وإنه لم يتم اتخاذ قرار لتعديل اتفاق النفط العالمي المبرم بين أوبك وحلفائها.

وقال نوفاك في بروكسل إن الوضع استقر عقب هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في وإن أسواق النفط الآن أهدأ مما كانت عليه يوم الاثنين.

 

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