شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليون يورو مساعدات أوروبية لإيطاليا لتطوير أبحاث الطاقة النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المفوضية الأوروبية أن مصرف الاستثمار الأوروبى سيقدم قروضاً للوكالة الإيطالية للطاقة تصل قيمتها إلى 250 مليون يورو لإجراء بحوث فى مجال الطاقة النظيفة.

وقالت صحيفة "انيريخيا اولترى" الإيطالية سيتم تقديم هذه القروض فى إطار برنامج التمويل الأوروبى للاستثمارات الاستراتيجية، لتطوير مشاريع الوكالة الإيطالية فى مجال الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتتعاون الوكالة الإيطالية مع برنامج الاتحاد الأوروبى يورو فيسيون (EUROfusion) بهدف تعزيز العمل لإنتاج طاقة نظيفة وآمنة بحلول 2050.

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وجاء فى بيان المفوضية ، حول هذا الموضوع "ستؤمن القروض الجديدة 1500 فرصة عمل منها 500 للعلماء والفنيين وستعود بآثار جيدة على الاقتصاد الإيطالى تقدر بـ2 مليار يورو .

وأشارت الصحيفة ، إلى أن المشروع الأوروبى يحتوى على ضمان الخطة الاستثمارية لأوروبا، كما يتضمن تحديا متمثل فى الاندماج النووى لإنتاج طاقة آمنة ونظيفة خلال ثلاثين عاما.