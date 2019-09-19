شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشترى نحو 42 ألف طن قمحا و50 ألف طن شعيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون إن تونس اشترت 42 ألف طن من قمح الطحين اللين و50 ألف طن من الشعير للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الخميس.

وبلغ السعر 210.68 دولار للطن لكمية 25 ألف طن من القمح و212.50 دولار للطن لكمية قدرها 17 ألف طن. وبلغ سعر الشعير 197.17 دولار للطن لنصف الكمية و197.57 دولار للنصف الباقي.