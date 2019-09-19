شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين هامشياً بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.39 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.2 مليون سهم بقيمة 912 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 17.24% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.23%، شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.09% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%. كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.95% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 1.03%، شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.

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