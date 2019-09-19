شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عرفة يعدل عملة التعامل على جزء من أسهم شركته بالبورصة للتداول بالجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قيد تعديل عملة التعامل على جزء من أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات –المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة- من الدولار إلى الجنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 94.1 مليون دولار موزعاً على 470.3 مليون سهم منها عدد 660.9 ألف سهم تتداول بالجنيه وعدد 469.6 ألف سهم تتداول بالدولار، وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وحددت اللجنة، أن يتم إدراج أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بعد تعديل عملة التعامل على جزء من أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين المقبل فى ضوء القيمة المعادلة بالجنيه وهى 3.57486 جنيه للقيمة الاسمية بالدولار، وتبلغ 20 سنت على أساس سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى فى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة فى 7 يونيو 2018.

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ومن جانبها قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، أن يكون سعر الفتح للحق لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج فى أول يوم تداول هو 0.061 جنيه لكل حق، ويدرج بالقائمة الخاصة بالأوراق المالية التى يطبق عليها وحدة المزايدة واحد على الألف من الجنيه، وثانيا أن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعرى المتاح لتحرك السهم الاصلى خلال جلسة التداول.

كما قررت أن تكون القيمة التى تحدد سعر الاقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلا خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 22 سبتمبر وهى التى يتداول فيها السهم الأصلى غير محمل بالحق ولا يتداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى 30000 جنيه، وخلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 17 أكتوبر المقبل، وهى الفترة التى يتداول فيها السهم الأصلى غير محمل بالحق ويتداول فيها الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى 22632.51 جنيه وتكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلا 3802.63 جنيه، واعتبارا من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلا تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الاقفال بالبورصة.