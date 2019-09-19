شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم مايكروسوفت وأسهم الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية، عند الفتح اليوم الخميس بدعم من سهم شركة مايكروسوفت وأسهم قطاع الطاقة بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سعر الفائدة كما كان متوقعا لكنه قلل من توقعات المزيد من التيسير النقدي. وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 38.97 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 27186.05 نقطة. Advertisements وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.63 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 3010.36 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 16.20 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 8193.59 نقطة.

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