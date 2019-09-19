شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 1.35% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% رابحاً 105.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7926.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% خاسراً 2.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3622.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 260.9 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.

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وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.84%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.93%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.92%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.90%.

وجاء سهم "شمس" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم البلاد بنسبة 8.03%، ثم سافكو بنسبة 5.53%، فيما تصدر سهم "أميانتيت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.86% ثم الإعادة السعودية بنسبة 4.40%، ثم مجموعة السريع بنسبة 3.91%.