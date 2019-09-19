شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتى مصر لصناعة الكيماويات والأخوة المتضامنين 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، فرض التزام مالى على شركتى مصر لصناعة الكيماويات، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة الأولى لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لها، ومخالفة الثانية لأحكام المادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.