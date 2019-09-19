بعد الانخفاض الحاد.. تراجع جديد في أسعار الذهب

كتب: ضياء السقا

واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق المصرية، الخميس 19 سبتمبر، بعدما انخفضت قرابة 15 جنيها في آخر 10 أيام.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وسجلت أسعار الذهب فى مصر الخميس، تراجعا بقيمة جنيهين، ليسجل الذهب عيار 21، 680 جنيها للجرام.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

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عيار 18 بـ 580 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 680 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 781 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5448 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.