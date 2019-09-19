شكرا لقرائتكم خبر عن دبى فى المركز الـ8 بين أفضل المراكز المالية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت دبى إلى الترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وذلك وفقا لمؤشر المراكز المالية العالمية، حيث أحرز مركز دبى المالى العالمى قفزة فى المؤشر الذى يضم أكثر من 100 مركز حول العالم، متقدما 4 مراتب، من ترتيبه الثانى عشر ضمن المؤشر السابق، وصولاً إلى هذا التصنيف الذى يعدُ الأفضل منذ تأسيسه.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى رئيس مركز دبى المالى العالمى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن دبى تواصل التقدم بخطى ثابتة، نحو تحقيق الرقم /1/ فى كل المجالات، لترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبى كوجهة أولى لصناعة المال فى المنطقة.

وكان مركز دبى المالى العالمى قد حل فى المرتبة 12 فى "مؤشر المراكز المالية العالمية" فى نسخته السابقة، مؤكداً نجاحه فى تحقيق تقدم مستمر فى التصنيف العالمى منذ إطلاق المؤشر قبل 12 عاماً، إذ تقدم المركز 17 مرتبة منذ ظهوره للمرة الأولى فى التقرير الأول للمؤشر الذى صدر عام 2007 وجاء فيه المركز فى المرتبة 25، ويعكس التصنيف الأخير زيادة رصيد دبى بواقع سبع نقاط على مؤشر المراكز المالية العالمية مقارنة بالمؤشر الماضى.