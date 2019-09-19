شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الوطنى العمانى يحصل على قرض مجمع لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الوطنى العمانى، عن إتمام اتفاقيته الأولى للحصول على تسهيل قرض مجمع لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون دولار، وستسخدم عوائد هذا التسهيل للأغراض التجارية العامة. وبحسب إفصاح لبورصة البحرين، اشترك فى إبرام اتفاقية التسهيل هذه كل من بنك ABC وشركة الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد بصفتهما المنسقان، ومديرا الترتيب الرئيسيان، ومديرا سجل الاكتتاب، كما شارك فى هذا التسهيل، إلى جانب بنك ABC وبنك الإمارات دبى الوطنى، 8 مؤسسات إقراض دولية وإقليمية لتتجاوز قيمة القرض المجمع قيمة التسهيل الأساسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الوطنى العمانى يحصل على قرض مجمع لأجل 3 سنوات بقيمة 300 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.