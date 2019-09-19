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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم بنك الكويت الوطني (NBK) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.26% بما يعادل -21.00 نقطة ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي بها .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 940.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 880.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 880.00 ومستوى المقاومة 940.00 .
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