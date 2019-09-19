أعيان يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 19-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.33% بما يعادل -0.70 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 48.90 ، ليستهدف مستوى المقاومة 54.00 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 48.90 ومستوى المقاومة 54.00 .
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