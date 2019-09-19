شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم المحوري 216.2 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 143.72 إلى 261.00) ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 216.2 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 202.38 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 202.36 ومستوى المقاومة 220.00 .