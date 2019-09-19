شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي - 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.98 ، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، ويغلق على ارباح بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.04 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.10 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.85 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.50 ومستوى المقاومة 12.40 .