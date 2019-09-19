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شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة السريع (1213) في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع استناده لمستوى الدعم 36.01 الذي كنا قد أشرنا إليه في تقاريرنا السابقة ، مما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.26% بما يعادل 1.85 ريال ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 36.01 ، ليستهدف مستوى المقاومة 41.03 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.01 ومستوى المقاومة 41.03 .
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