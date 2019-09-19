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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي - 19-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الجزيرة (1020) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، والذي ساعده على الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 13.98 ، ليستهدف مستوى الدعم 13.24 مرة أخرى استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.24 ومستوى المقاومة 13.98 .
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