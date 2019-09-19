تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 14728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17854 نقطة. Advertisements كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1438 نقطة.

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