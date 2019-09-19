شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر يواصل تسليم شقق وزارة الإسكان لأهالى سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل جهاز مدينة بدر تسليم شقق وزارة الإسكان المخصصة لأهالي منطقة سور مجرى العيون، وذلك بعد الفرحة العارمة التى عمت الأهالي أمس عقب تسليم أول دفعة والتى بلغت نحو 48 أسرة.

وأبدى السكان الذين تسلموا الوحدات فرحتهم بالوحدات وبالمنطقة الحضارية المخططة، وبتنسيق الموقع ومساحات الوحدات، ورددوا "تحيا مصر"، موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، على رعايته لـ"الغلابة".

ومن جانبه قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم توفير نحو 1008 شقة، سكان منطقة سور مجرى العيون، وكافة الوحدات جاهزة للتسليم الفورى، لافتا إلى أنه تم تسليم أول دفعة من هؤلاء المواطنين بنحو 42 أسرة.

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وأضاف المهندس عمار مندور، أن مساحة الوحدات 90 متر كاملة التشطيب، لافتا إلى أن المنطقة كاملة الخدمات، تتضمن مستشفيات ومدارس، وحضانات وخلافه، فضلا عن اللاند سكيب وحدائق والمتنزهات.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية قرر تحمل تكلفة مقدمة حجز الوحدات، على أن يكون ايجار الوحدة للمواطن إيجار رمزى، وبنظام إيجار تملكيى، موضحا أن الجهاز مستمر فى تسليم الوحدات لحين آخر أسرة.

وحول عملية التسليم، قال المهندس عمار مندور، أن محافظة القاهرة ترسل قائمة للجهاز، تتضمن عدد الأسر التى تم إخلائها لتوفير وحدات سكنية لها، ويتم توفير الوحدة وتسليمها للمواطنين قبل عملية الإخلاء.