شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس مستشاراً لطرح شركة هيليوس تاورز الجنوب إفريقية فى بورصة لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة هليوس تاورز الجنوب أفريقية، المتخصصة فى البنية التحتية لأبراج الاتصالات، الطرح الأولى فى بورصة لندن، مع توقعات بجمع 125 مليون دولار من عوائد طرح أسهمها، وفقا لبيان نية الطرح الصادر عن الشركة.

ووفقاً للبيان سيتم تحديد السعر النهائى لسهم الشركة فى الطرح بعد إتمام عملية بناء الأوامر الشهر المقبل، وقالت الشركة إنها تعتزم طرح نحو 25% من أسهمها، وتتوقع الانضمام لمؤشرات فوتسى البريطانية.

وتعمل الشركة فى مجال إنشاء وتطوير شبكات إبراج شبكات المحمول فى عدة بلدان منها تنزانيا الكونجو الديموقراطية وغانا والكونجو برازافيل وغانا وجنوب إفريقيا.

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وفى هذا السياق عبر كاش بانديا الرئيس التنفيذى للشركة، عن سعادته ببدء إجراءات طرح الشركة فى بورصة لندن، وأكد أن سوق الشبكات المحمولة فى أسواق جنوب الصحراء الغربية أحد أسرع الأسواق نمواً فى العالم.

وكلفت الشركة، المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال كمديرين مشتركين فى حال المضى قدما فى إجراءات الطرح، كما كلفت بنك أوف أميركا ميريل لينش، وجيفريز إنترناشونال، وذا ستاندرد بنك بجنوب أفريقيا، بالقيام بدور المنسقين والمديرين العالمين للطرح.