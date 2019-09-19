شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو القابضة يوافق على ترشيح ممثل لمجلس الإدارة بدلا من محمد الأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة بورتو القابضة، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على خطاب شركة سول جلوبال هولدينج ليمتد على ترشيح أيمن بن مختار بن إبراهيم خليفة عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذى) بدلا من المهندس محمد الأمين.

كما وافق المجلس على قبول استقالة كل من محمد عصام الدين غراب، نور الدين مصطفى سليم أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين عماد حافظ راغب ومنير الزاهد بدلا منهم.

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وقالت المجموعة، فى بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن تشكيل مجلس الإدارة أصبح محمد سيد عبد الرزاق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا لشركة سول جلوبال هولدينج ليمتد، علاء الدين أحمد سماحة نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى)، وكلا من أشرف الشرقاوى أيمن بن مختار إبراهيم خليفة، عماد حافظ راغب، منير الزاهد أعضاء مجلس إدارة.