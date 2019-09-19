شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 681 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 19-9 2019، بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر 681 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 581 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 681 جنيها للجرام.

سجل عيار 24 سعر 782 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 5448 جنيها.

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أوقية الذهب 1594 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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