شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة البترول اليابانية يؤكد تحميل شحنات أكتوبر من أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس رابطة البترول اليابانية، إن مدير الوحدة اليابانية التابعة لشركة أرامكو السعودية أكد للرابطة أنها ستنفذ عقود الإمداد المبرمة مع العملاء اليابانيين، مؤكدا تحميل جميع شحنات أكتوبر المتعهد بها.

وأضاف تسوكيوكا، الذى يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيدميتسو كوسان، خلال مؤتمر صحفى أن مدير العمليات المحلية لأرامكو زار الرابطة أمس.