شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1490.23 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8مليون سهم بقيمة 504 ألف دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.33% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.95% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 1.03%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%. فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.