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أسهم أوروبا ترتفع والبنوك تقود المكاسب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدعومة بصعود قطاع البنوك بعدما خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة، لكنه وضع معايير أعلى لمزيد من التخفيضات.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.1%، محققا أكبر المكاسب بين القطاعات الرئيسية.

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وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع تفوق بورصتي ميلانو ومدريد الزاخرتين بأسهم البنوك.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وكان سهم وارتسيلا الأسوأ أداء على ستوكس 600 بعد خفض بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف له بعدما أصدرت المجموعة الهندسية الفنلندية تحذيرا بشأن أرباح 2019 أمس الأربعاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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