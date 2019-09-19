شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. ضريبة مشاهدة التلفزيون فى السويد 3500 جنيها سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت السويد من العام الحالى 2019 فرض ضريبة على مشاهدة التلفزيون للفرد الذى تخطى الـ18 عاما تحت مسمى ضريبة التلفزيون، والتى تقدر بـ1300 كرون سنويا، بحسب وكالة الأنباء السويدية، أى ما يقارب 3500 جنيها مصريا .

وجاء تطبيق القانون بعدما وافق عليه البرلمان السويدى فى العام الماضى حيث نص القانون على أن يتم دفع مقابل خدمة التلفزيون التى تقدمها الدولة بمبلغ 1300 كرون سنويا ويطبق القانون على كل من عمره 18 عاما، ويملك عملا حرا يتقاضى عليه أجرا، وتم فرض تلك الرسوم أو الضرائب بعدما زاد عدد الوافدين إلى السويد خلال العقود الماضية.

السويد ليست الأولى فى تطبيق هذا القانون بل أنه مطبق فى بريطانيا ولكن تحت مسمى رخصة التلفزيون”tv licensing “ بقيمة 145.50 جنيها استرلينى سنويا، وهى مطبقة على جميع المقمين ، بغرض الصرف على ما ينتجه التلفزيون من مواد إعلامية، ومن يتهرب منها معرض للغرامة تصل إلى 5000 ألف جنيها إسترلينى .