اي إم دي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 18-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع ، وذلك في ظل الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.93 من جديد استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 29.59 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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