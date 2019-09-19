آي بي إم يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 18-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 138.16 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 145.26 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه

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