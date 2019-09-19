ماكدونالدز يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 18-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) في آخر تداولاته اللحظية ، ليحاول تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ويأتي ذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 214.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 206.00 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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