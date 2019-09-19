مورجان يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 18-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليعيد السهم اختبار سقف قناة سعريه كان قد نجح بالخروج منها في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 43.00 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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