شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يتحرك بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم فورد FORD MOTOR CO (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات مستوى المقاومة المحوري 9.60 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم 9.05 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط