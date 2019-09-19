شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الداش كوين على ثباته فوق مستوى 93.13، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، إلى جانب أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي بشكل تدريجي، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 110.90، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 93.13 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد