شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 18-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين بعض الميل الهابط في محاولة للابتعاد عن مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذ اليوم، بانتظار زيارة مستوى 9855.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 10600.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9800.00 والمقاومة 10600.00

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط