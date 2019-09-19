شكرا لقرائتكم خبر عن تشترى ولا تبيع بالبورصة المصرية.. رئيس جمعية المحللين الفنيين يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن البورصة المصرية مرت بأعنف مستوى تصحيح لتتراجع من مستوى 18400 نقطة، وهو أعلى مستوى تاريخى لها فى 29 إبريل عام 2018 إلى 12000 نقطة بنهاية العام الماضى، ولذا كان من الطبيعى أن تعاود الصعود مرة أخرى إلى مستوى 15300 نقطة بنهاية فبراير الماضى، ثم مرت بحركة عرضية بين مستوى 15300 نقطة حد أعلى و13000 نقطة حد أدنى.

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وأضاف شحاتة، لـ"الخليج 365"، أنه من الطبيعى أن يتأثر المتعاملين بالبورصة بأى خبر إيجابى عند تراجع البورصة بشكل كبير، والعكس يتأثرون بأى خبر سلبى عند ارتفاعها، ولذا ينصح "شحاتة" المتعاملين بالشراء عند الانخفاض العنيف للبورصة، والبيع فى الأخبار الجيدة والصعود الجيد لسوق المال لاستغلال حالة التحرك العرضى.