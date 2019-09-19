«دبي الملاحية» تطلق أعمال البنى التحتية لمركز بحري جديد بـ 109 ملايين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «مدينة دبي الملاحية»، المجمع البحري الذي يلبي الاحتياجات الصناعية والتجارية تحت مظلة واحدة، عن بدء أعمال تشييد المرحلة الأولى من مشروعها التطويري للأعمال التجارية، بقيمة 109 ملايين درهم. يهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية في «مدينة دبي الملاحية» لدعم وتمكين كافة المطورين التجاريين الفرعيين من إتمام مشروعهم.

ستدمج المرحلة الأولى للبنية التحتية «مدينة دبي الملاحية» بمنطقة ميناء راشد وتتضمن فندق «كوين إليزابيث 2» و«مارينا فيتنس 72»، وغيرهما من المنشآت التجارية والسكنية. ومن المتوقع إتمام المشروع في مطلع عام 2021.

أعلن عن ذلك سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» خلال حفل التدشين الذي جرى تنظيمه في الموقع، والذي يرتبط مع معبر يسهل الوصول إلى شبكة طرقات مدينة دبي.

وستشتمل أعمال المشروع على مد طرق جديدة وإقامة أرصفة وأنظمة للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والربط بشبكة الاتصالات وإنارة الشوارع والأعمال الكهربائية ومحطة ضخ، إلى جانب أعمال صيانة للخدمات الحالية.

وتمثل المنطقة التجارية مساحة متعددة الاستخدامات مصممة لتشمل مرافق البيع بالتجزئة وأبراجاً سكنية ومكاتب وممشى في غاية الجمال ضمن بيئة مذهلة للعيش والعمل مع مناظر خلابة مطلة على البحر، وفي مجتمع ينبض بالحيوية والنشاط.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: يأتي العمل على المرحلة الأولى خلال فترة زمنية عالية الأهمية ستشهد تحديث المنشآت وتطوير الخدمات لعملائنا الحاليين والمحتملين. وإننا نتطلع قدماً إلى مواصلة نجاح «مدينة دبي الملاحية» وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد وخلقها لفرص العمل في قلب مدينة دبي.