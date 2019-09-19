شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيراميك: فرض رسوم على الشاحنات المصدرة لليبيا تؤثر على الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، إن الشركات المصدرة للسيراميك المصرى للسوق الليبى ستتضرر من قرار فرض رسوم على الشاحنات المصرية التى تدخل لليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا أهم سوق تصديرى للسيراميك.

وأضاف عفيفى لـ"الخليج 365": الرسوم الجديدة أزمة كبيرة ستواجه المصدرين، وتساهم فى رفع التكلفة على المنتج النهائى ومن ثم تقلل من تنافسية المنتج المصرى فى ليبيا، فى وقت تتزايد المنافسة مع المنتجات التونسية".

وكشف عفيفى، أن السوق الليبى استقبل سيراميك من مصر بما قيمته 27.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2019، مقابل 18.8 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى، إلا أن فرض الرسوم الجديدة سيؤدى إلى هبوط الصادرات بالربع الأخير من العام الجارى.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، تلقت خطابا من المجلس التصديرى لمواد البناء، للتدخل لحل أزمة فرض رسوم من قبل السلطات الليبية على الشاحنات المصرية، التى تدخل إلى الأراضى الليبية.

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وفرضت ليبيا رسوم - دخول - الشاحنات المصرية، بقيمة 768 دينارا عند الدخول موزعة بواقع 87 دينارا رسوم دخول الأفراد، و207 رسوم دخول السائق، 75 رسوم دخول مساعد السائق، 62 رسوم كشف عن المفرقعات، و337 رسوما عن اللوحات.

كما تضمن القرار فرض رسوم بواقع 381 دينارا عن مغادرة الشاحنات المصرية، موزعة ما بين 12 دينارا رسوم بلدية النظافة، 75 رسوم مساعد السائق، 57 دينارا خروج الأفراد، و207 رسوم خروج السائق.