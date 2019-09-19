شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “ساما”: لا تعديل لصرف الريال أمام الدولار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:12 صباحًا, 19 سبتمبر 2019 م
المناطق - الرياض
أكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن ارتباط الريال بالدولار يخدم الاقتصاد السعودي بشكل جيد.
ونفى الخليفي خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ55 لـ”مؤسسة النقد”، أمس، أي تعديل أو تغيير لسعر صرف الريال أمام الدولار.
وأوضح أنه يجري العمل على إنشاء كيان للتثقيف والتوعية المالية، وأهمها مكافحة الاحتيال المالي، ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، لافتا إلى أن الاستراتيجية قاربت على الانتهاء.
وأشار الخليفي إلى أن “ساما” تراقب تطورات أسعار الفائدة العالمية، خاصة على الدولار، وقراءة كل التوقعات، مبينا أن هناك توقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة، وقد تزداد من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس.
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