إطلاق «العقاري الإماراتي» لتأهيل المواطنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع معهد دبي العقاري مشروع «العقاري الإماراتي» الذي يهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل بكل ما يتعلق بالقطاع والسوق العقاري، سواء داخل، أو خارج الدولة، ما يؤهلهم لجعلهم خبراء في قطاع العقارات الأمر الذي يسهم في خلق فرص مستدامة لهم في ريادة القطاع العقاري.

وقال أحمد آل ناصر الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين «يأتي هذا البرنامج الأكاديمي ضمن حزمة المبادرات النوعية التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع شركائها بهدف تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية في قطاعات اقتصادية مستهدفة ومن ضمنها القطاع العقاري». وأكد آل ناصر «إن البرنامج من شأنه المساهمة في تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، وتشجيعهم واستقطابهم لدخول السوق العقاري كرواد أعمال، إضافة إلى ممارسة النشاط من المنزل، حيث سيتولى معهد دبي العقاري تدريبهم على ممارسة الأنشطة العقارية من خلال دورات مكثفة ترتكز على أساسيات ومبادئ علم العقار، وتعزيز المعرفة الضمنية للمتدربين، إضافة إلى زيادة الوعي وتثقيفهم وترغيبهم في مزاولة النشاط العقاري».

وأوضح الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية «أن الوزارة تهدف من خلال هذا البرنامج الأكاديمي إلى تلبية الاحتياجات الوظيفية للسوق العقاري بالمواطنين المؤهلين على مستوى عال من الحرفية والمهنية، ورفع نسبة المواطنين الممارسين لمهنة الوساطة وزيادة تنافسية الأعمال والمؤهلين والخبراء المواطنين في شركات عقارية مختلفة وتخصصات متنوعة، إضافة إلى توفير قاعدة شركات عقارية وخبرات إماراتية في مجال الوساطة».

ووقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع معهد دبي العقاري في مارس/‏ آذار الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ برامج للتدريب المهني في القطاع العقاري للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، حيث يستهدف البرنامج تأهيل 50 مواطناً ومواطنة ممن تنطبق عليهم الشروط.

من جهتها، قالت هند المري، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري التابع لأراضي دبي: «يسعدنا التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحقيق العديد من أهدافنا المهمة، وفي مقدمتها الإسهام في تأهيل الشباب المواطنين، ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، ونشر الوعي بينهم بشأن مختلف الأنشطة العقارية التي توفر لهم الكثير من فرص العمل. إن المعهد ينظم العديد من الدورات طوال العام، ويكون الكثير منها موجهاً حصرياً للشباب المواطنين، لثقتنا التام بضرورة مشاركتهم في النهضة العقارية التي تشهدها الدولة واستدامة تطورها».