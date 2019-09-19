ملخص الخبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> تستضيف الإمارات، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الفترة من 23 حتى 27 الجاري، الاجتماعات السنوية للجنة إدارة شهادات المطابقة للأجهزة المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار (Annual Meeting of the IECEx System 2019) إحدى لجان المنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC)، حيث ستشهد الاجتماعات حضوراً لأكثر من 150 خبيراً عالمياً، ومنتدبين من نحو 86 دولة حول العالم.

>> يستعد فندق جيه إيه ليك فيو لافتتاح أبوابه في 22 الجاري وهو الفندق الثالث ضمن منتجع جيه إيه ذا ريزورت في جبل علي بدبي، الممتد على مساحة 1 مليون متر مربع، ويضم الفندق 348 غرفة وجناحاً.

>> أعلنت «كلية دبي للسياحة»، عن إطلاق دورات تدريبية جديدة موجهة للعاملين في قطاع السياحة، أو الباحثين عن فرص وظيفية واعدة في هذا القطاع. وقد تم تصميم الدورات التدريبية التفاعلية الشاملة لتطوير مهارات التفاوض وخدمة المتعاملين لكل من المحترفين العاملين في قطاع السياحة، أو من خرّيجي الكليات والتخصّصات ذات العلاقة بهذا المجال، أو الأشخاص الراغبين في تعزيز مهاراتهم الاحترافية.