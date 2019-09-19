موعد «إكسبو» يقترب.. وتاج «الوصل» يرتفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تكللت أشهر من العمل الشاق والتخطيط الدقيق بتتويج ناجح لقبة ساحة الوصل العملاقة التي تمثل أبرز معلم في إكسبو 2020 دبي، ودرة تاج الحدث الأروع في العالم. واستغرقت عملية وضع التاج الضخم في مكانه أعلى القبة العملاقة المصنوعة من الفولاذ ساعات طويلة من العمل الهندسي الشاق والدقيق.

ويصل حجم القبة إلى 724 ألف متر مكعب، وارتفاعها إلى 67.5 متر، متجاوزاً ارتفاع برج بيزا المائل في إيطاليا. وتغطي القبة الفولاذية ساحةَ الوصل بقطر 130 متراً في قلب موقع إكسبو 2020 دبي، وستكون المعلم المعماري الأحدث في مدينة دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، إن تتويج قبة ساحة الوصل هي علامة تاريخية فارقة ليس لإكسبو 2020، وحسب، بل لكل دبي، والإمارات. إن هذه الأيقونة العمرانية الجديدة هي ضمن قائمة من التصاميم الملهمة التي جاءت ثمرة للعمل المشترك، والدؤوب، ورؤية قيادتنا الرشيدة. وهي مثال حقيقي على ما يمكن لبلادنا أن تفعله حينما تتوحد المهارات والمواهب لإنجاز عمل رائع.

وأشاد سموه بجهد آلاف الفنيين والعاملين في الموقع الذين حوّلوا القبة إلى واقع ملموس، قائلاً: أهنئ جميع العاملين والقائمين على هذا الإنجاز الكبير الذي سيتبوأ مكانه مع بقية المنجزات العمرانية المتميزة التي تتباهى بها بلادنا أمام العالم.

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الساحة بعد تركيب التاج، يرافقه الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والمهندس داود الهاجري مدير عام بلدية دبي، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، والمهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران.

وقال المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، والذي يشرف على هذا العمل الضخم، مئات من المختصين شاركوا في هذه العملية بالغة الدقة، واستخدموا معدات رفع متخصصة لإتمام هذه المهمة التي شكلت تحدياً هندسياً فريداً. وعلق الخطيب على ذلك قائلاً إن «هذا هو أكثر الأيام سعادة على مدار تاريخي المهني كله. لقد نجحنا في تنفيذ المهمة على أكمل وجه».

وستكون قبة الوصل شاشة عرض مبتكرة بنطاق 360 درجة، وستوفر تجربة غامرة لملايين الزوار خلال إكسبو 2020 دبي.

ويمثل تتويج القبة محطة بالغة الأهمية في رحلة التحضير لاستضافة الحدث الدولي، مع قرب اكتمال جميع أعمال الإنشاء الدائمة التي يقودها إكسبو 2020 دبي بحلول نهاية العام الجاري، وفقا للجدول الزمني الموضوع.

يصل وزن المُكوّن الفولاذي في تاج قبة ساحة الوصل إلى 550 طناً، وبطول 22.5 متر، لذا فقد كان من الضروري أن تكون في وضعها السليم والدقيق على قمة القضبان الفولاذية بهامش خطأ لا يتجاوز ثلاثة مليمترات. وقد تمت العملية باستخدام تقنية تسمى تقنية رافعات الشد الحبلية (strand jacking). ووصل الوزن الإجمالي - بما في ذلك المكونات والمعدات اللازمة لرفع القبة خلال العملية - إلى 830 طناً، أي ما يعادل وزن 600 سيارة صغيرة.

واستُخدمت 18 رافعة هيدروليكية، مدعومة بحبال شد من الصلب المتصلة بثماني عشرة من القوائم المؤقتة، لرفع التاج الفولاذي شيئاً فشيئاً. وجرى وضع التاج على قمة الهيكل الرئيسي للقبة والبالغ ارتفاعه 45 متراً فوق سطح الأرض. وتم ربطه بالهيكل القائم من خلال 53 نقطة ربط. وشارك 800 شخص ما بين فنيين وخبراء إنشاءات في متابعة العمل طوال الليل، حيث عكفوا على مراقبة كل مليمتر من العملية بعناية شديدة، باستخدام أجهزة تعمل بالنظام العالمي لتحديد المواقع (جي.بي.إس) للتأكد من وضع التاج في مكانه بدقة.

وللحفاظ على وضع القضبان الفولاذية التي تربط التاج بهيكل القبة، فقد تم شد تلك القضبان بعدد من الكابلات أثناء عملية التتويج من أجل ربط قضبان التاج الفولاذي بحلقة الضغط الوسطى المؤقتة.

وقد أجرت فرق العمل العديد من اختبارات الرفع، لقياس حركة التاج العملاق أثناء رفعه من الأرض. وجرى ضبط كابلات الشد حتى أصبحت نقاط ربط محيط قضبان القبة في الوضع السليم اللازم لبدء عملية الرفع بالكامل.

وكلّل تتويج قبة ساحة الوصل جهوداً استمرت على مدى 14 شهراً للتحضير لهذه اللحظة. وبدأت تلك الاستعدادات عندما غادرت القطع الأخيرة من قضبان القبة الفولاذية إيطاليا في السادس والعشرين من يونيو/‏‏ حزيران 2018. ووصلت أولى المكونات منفصلة إلى دبي في يوليو/‏‏ تموز .

13 بلداً

تجسد قبة ساحة الوصل الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي، وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل» لكونها ثمرة تعاون دولي بإسهامات من شركات من 13 بلداً. وساحة الوصل من تصميم شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند جوردون جيل» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً. وجرى توريد الفولاذ الخام الذي استُخدم في بناء قبة ساحة الوصل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا. وعملت شركات في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا على تشكيل منحنيات قضبان قبة ساحة الوصل الفولاذية، قبل أن تعمل شركة «سيمولاي ريموند» على تجميع تلك القضبان في إيطاليا. وجرى شحن القضبان الفولاذية على دفعات إلى دبي من خلال شركة موانئ دبي العالمية، شريك إكسبو 2020 دبي للتجارة الدولية.

سفير الدولة يلتقي مفوض عام جناح كازاخستان

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استقبل الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان في مقر السفارة بالعاصمة نور سلطان ألين شايجونوسوف مفوض عام جناح جمهورية كازاخستان في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وشهد اللقاء الذي حضره المهندس سالم سيف الكعبي السكرتير الثاني بالسفارة بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وكازاخستان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد ألين شايجونوسوف مفوض عام جناح كازاخستان في المعرض الدولي بدبي اهتمام القيادة في جمهورية كازاخستان بالمشاركة في المعرض والظهور بالصورة اللائقة في هذا الحدث، معرباً عن شكره العميق لدولة الإمارات على الاهتمام الدائم بجناح كازاخستان. وأكد سفير الدولة أن البعثة ستكون على تواصل دائم مع المفوض العام لجناح كازاخستان؛ للاطلاع على سير العمل فيما يتعلق بإنشاء الجناح في المعرض.

(وام)

انطلاق الأعمال الإنشائية لجناح إسبانيا

انطلقت الأعمال الإنشائية في جناح إسبانيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، بحضور فرناندو فالنزويلا، وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ويمتدّ جناح إسبانيا في «إكسبو 2020 دبي» على مساحة 6000 متر مربع، ويحتوي على مساحات متعددة الاستخدامات، تتيح للزوار فرصة الاستكشاف والجلوس والمطالعة والتجمّع وحتى الاسترخاء، وستتوزع المساحات على هيئة فضاءات صغيرة تظللها هياكل مخروطية، وتوفر هذه الفضاءات خدمات المطاعم والمتاجر، بما يسمح للزوار قضاء أمتع الأوقات، والاستمتاع بالمرافق المميزة.