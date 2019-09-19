تدشين برج سيجل بوينت في «دي 1 ريزيدنسز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، الحي الأول، أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان، عن تدشين برج سيجل بوينت في مشروع «دي 1 ريزيدنسز». يتكون سيجل بوينت من 14 طابقاً، ويحتوي البرج على صالة ألعاب رياضية شاملة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال.

يتمتع البرج بموقع متميز بالقرب من البحيرة الكريستالية، التي تتميّز بشاطئ خاص، كما تحيط بها مساحات خضراء واسعة.

وقال محمد عبد الناصر الخياط، نائب الرئيس للشؤون التجارية والمنطقة الحرة في مجموعة ميدان: يضيف سيجل بوينت من خلال مميزاته المجتمعية الراقية بعداً جديداً إلى هذا الحي السكني المتطور باستمرار. أطلقت حكومة دبي العديد من المبادرات؛ لتشجيع السكان على القراءة، وإننا نسعى إلى الاضطلاع بمسؤوليتنا في هذا الجهد العام؛ من خلال إنشاء المكتبة. نحن متحمسون لانضمام المقيمين الجدد إلى هذا الحي السكني المتكامل الذي ينطوي على موقع رائع داخل المدينة، ويشتمل على الترفيه، والأنشطة، واللياقة، والتعليم، وتسهيل الوصول إلى المعرفة، وأجواء الاسترخاء، والأهم من ذلك المكان الذي يمكنك أن تسميه وطناً.

وتشارك «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، الحي الأولى في معرض سيتي سكيب جلوبال، عبر المنصة رقم (A10) في القاعة رقم 5 بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر/أيلول؛ حيث تعرض قصورها الفخمة والفيلل الفاخرة والشقق ذات الإطلالة المائية، إضافة إلى خصائص الحياة المميزة للمجتمع.